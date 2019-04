A demonstração de força dada pelo Benfica na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa contribuiu para uma ligeira mudança no discurso do treinador do Eintracht Frankfurt. Esta quarta-feira, ao antever a partida da segunda mão, na Alemanha, Adi Hutter já atribuiu maior favoritismo aos encarnados, a quem reservou rasgados elogios.

"Acho que depois do primeiro jogo, o Benfica é favorito. Diria que a percentagem é de 55 por cento para eles e 45 para nós. Vamos jogar contra uma das melhores equipas da Europa, temos de fazer um jogo perfeito. O que isso significa? Não sofrer golos, controlar o jogo e marcar na altura certa. Vamos jogar para criar muitas oportunidades, mas temos de ser muito cautelosos quando perdermos a bola porque o Benfica é uma equipa com muita velocidade", realçou o técnico austríaco.

Adi Hutter lembrou, ainda assim, que o Eintracht já conseguiu ferir várias equipas com bastante nome europeu esta temporada. "Já marcámos aqui quatro golos contra a Lazio e o Marselha, nesta época. Não sei se vamos conseguir amanhã, mas temos essa capacidade", salientou, considerando que o facto de a sua equipa ainda ter chegado ao segundo golo na Luz demonstra a sua força mental e desejo de vencer.

Mais uma vez, o técnico da equipa alemã foi questionado sobre João Félix, que já tinha elogiado muito antes da primeira mão - partida onde o jovem avançado do Benfica marcou três golos. "O Benfica tem qualidade e velocidade no jogo ofensivo, com João Félix, que tem muitíssima qualidade e é um jogador que é muito perigoso porque consegue fazer praticamente tudo. Sozinho pode mudar um jogo inteiro. Mas não é o único jogador que marca golos no Benfica. Claro que é um jogador muito importante, mas há vários, como o Rafa, por exemplo, que também joga muito bem. E há outros que marcam. Mas o Félix realmente tem muita qualidade de passe e uma finalização excelente", sentenciou.