Um autocarro capotou esta tarde no Caniço de Baixo, junto à Quinta Splendida, na ilha da Madeira, provocando 28 mortos, de acordo com declarações prestadas pelo presidente da Câmara, Filipe Sousa, à RTP. As vítimas são 11 homens e 17 mulheres, sendo que grande parte das vítimas são alemãs, de acordo com a Reuters. No autocarro seguiam 56 passageiros.

O autarca do município, referiu ainda, citado pela Lusa, que "várias pessoas foram retiradas para o hospital da Cruz de Carvalho [Hospital Central do Funchal] e algumas estão a ser assistidas no local".

Segundo informações avançadas pelo jornal da Madeira estão, no local do acidente, 19 viaturas para o socorro às vítimas, incluindo duas viaturas de emergência médica, várias ambulâncias e uma viatura de apoio ao desencarceramento.

Os bombeiros de Santa Cruz ainda não conseguiram precisar o número de vítimas.

O acidente aconteceu numa curva junto ao entroncamento da Estrada da Ponta da Oliveira com a Rua Alberto Teixeira, no Caniço. O autocarro saiu da estrada e embateu numa habitação, provocando vários mortos. O motorista terá perdido o controlo da viatura.

De acordo com o Diário de Notícias, a última vez que a Madeira assistiu a um acidente mortal desta dimensão foi há 13 anos: a 23 de dezembro de 2005, um autocarro de turismo capotou em São Vicente e fez cinco mortos e três feridos graves, entre os quais um bebé de nove meses.

De acordo com a Proteção Civil da Madeira, o acidente aconteceu pelas 18h30.

As autoridades competentes marcaram uma conferência de imprensa para as 20h30.

Atualizada às 2028h