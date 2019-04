Já há cancelamentos de reservas e se a greve não for levantada, dizem os hoteleiros, a região vai ficar paralisada.

A notícia é avançada pelo jornal Público, que refere que em Vilamoura já não há combustível e que em Albufeira está a esgotar-se rapidamente.

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, explicou à mesma publicação que algumas unidades hoteleiras já estão a receber pedidos de cancelamento e que os hóspedes estão com dificuldades em regressar a casa. “Estamos a falar de coisas muito sérias”, adverte.

O presidente da AHETA diz ainda que a falta de combustível também está a afetar as atividades ligadas ao turismo. Nesta altura do ano é comum os hotéis estarem lotados, mas esta é também uma altura muito procurada pelos jogadores de golfe. Durante a manhã desta quarta-feira havia ainda gasoline em alguns postos de abastecimento, mas o gasóleo acabou ontem em toda a região.

As bombas ao longo da estrada nacional 125 estão todas encerradas por falta de combustível.

Ainda de acordo com o Público, Elidérico Viegas diz não compreender a posição do Executivo quando decretou serviços mínimos apenas para as cidades de Lisboa e Porto. “Não foi tomado em consideração o facto de o Algarve triplicar a população [que sobe para mais de um milhão] nesta altura do ano”.

De Faro e Vila Real de Santo António, muitos condutores estão a dirigir-se a Espanha para abastecerem os veículos.