Wendel tem sido um dos elementos em maior destaque na boa forma recente do Sporting, mas está agora em maus lençóis. E tudo devido a uma viagem efetuada esta terça-feira... e perfeitamente documentada pelo próprio nas redes sociais, a Turim, para assistir ao vivo à partida entre a Juventus e o Ajax, da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

O médio brasileiro publicou várias fotografias no Estádio da Juventus, tendo inclusivamente tirado uma com o compatriota Douglas Costa, um dos craques da Juve que está lesionado e que por isso assistiu à partida nas bancadas. O problema é que Wendel viajou para Turim sem autorização do Sporting, estando agora sob a alçada disciplinar do clube por ter falhado dois pontos do regulamento interno: além de ter viajado para o estrangeiro sem autorização, falhou ainda a hora de recolher obrigatório (23 horas).

Esta quarta-feira, Wendel treinou normalmente com o resto do plantel, mas espera agora pela análise do departamento jurídico do Sporting, que se poderá decidir pela abertura de um processo disciplinar e consequente nota de culpa. Um problema certamente inesperado para Marcel Keizer, numa altura em que o Sporting atravessa a melhor fase da temporada (seis vitórias consecutivas).