O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, exigiu hoje que o Novo Banco devolva os mais de 1,5 mil milhões de euros de fundos venezuelanos que congelou, assegurando que são destinados "a comprar medicamentos e comida". Maduro apelou à ação do governo português, para que pressione o Novo Banco - apesar do executivo português reconhecer como presidente interino o líder da oposição, Juan Guaidó. A Venezuela tem enfrentado uma grave crise económica e humanitária, agravada pelas debilitantes sanções norte-americanas.

Maduro contrabalançou o pedido ao governo português com a abertura à entrada de ajuda diplomática, algo que anteriormente tinha recusado. O Presidente venezuelano afirmou que "toda a ajuda humanitária é bem-vinda", na condição de que a entrada de mantimentos seja coordenada e monitorizada pelo Governo. Algo recusado pelo executivo do Presidente dos EUA, Donald Trump, que tem reforçado as sanções ao país, em apoio a Guaidó. Maduro acusou as tentativas de fazer ajuda humanitária dos Estados Unidos de serem uma forma de ingerência, em desrespeito da soberania venezuelana.

Os primeiros carregamentos de ajuda humanitária chegaram na terça-feira, através da Cruz Vermelha Internacional. Incluindo medicamentos, equipamento médico e geradores elétricos - para enfrentar as sucessivas quebras da rede elétrica no país, que afetaram escolas, hospitais e até a distribuição de água potável. A Cruz Vermelha Internacional já anunciou que iria triplicar o seu orçamento para a Venezuela, passando de cerca de 8 milhões de euros para 24,6 milhões de euros. Uma quantia ainda assim insuficiente para resolver as dificuldades dos "sete milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária urgente", quase 25% da população, segundo o chefe da missão das Nações Unidas no país, Mark Lowcock.