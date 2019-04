Dolores Aveiro, na Madeira a acompanhar um torneio do neto, adiantou que já tinha falado com Cristiano Ronaldo depois do jogo que ditou a eliminação da sua equipa da Liga do Campeões.

"Estava triste, mas como diz o outro: 'Mãe, não faço milagres'. E é verdade", contou a mãe do avançado da Juventus em declarações aos jornalistas.

"Ele ficou triste. Claro que ele gostava de ir até à final da Liga dos Campeões, mas fica para a próxima", afirmou.

"Eles não tiveram sorte e quem ganhou merece a vitória. Vamos ver o fim", disse ainda.

Questionada se esta seria uma época para esquecer, Dolores Aveiro não hesitou em dizer: "O campeonato está a correr bem; faltou uma pontinha de sorte na Liga dos Campeões, mas não podemos fazer nada. A vida continua", concluiu.

A mãe de Cristiano Ronaldo está acompanhar o filho mais velho do jogador que está na Madeira a cumprir com os jogos da equipa sub 9 da Juventus no Torneio Internacional Marítimo Centenário. Sublinhe-se que nos dois primeiros jogos, Cristianinho marcou 12 golos.