De forma a garantir os serviços mínimos acordados com o Executivo, o sindicato já informou quais vão ser as bombas reabastecidas na capital esta quarta-feira. À SIC Notícias, o presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) garantiu que a carga já está a caminho.

Os postos de abastecimento que vão ser reabastecidos são, o porto da Galp no Aeroporto de Lisboa, o posto da BP no Restelo, os postos da Repsol em Alcoitão e Benfica e os postos da Prio em Oeiras, na Damaia e em Ranholas, junto à A16.

De acordo com o presidente do sindicato, este reabastecimento deverá ser suficiente para assegurar os serviços mínimos negociados com o Governo.