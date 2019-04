A campanha das eleições europeias ainda não entrou na versão oficial, mas no PS surgiu o primeiro sinal de algo que não está bem. Há quem se queixe de “ausência de combate político”, apontando baterias à falta de dirigentes políticos no terreno ao lado do cabeça-de-lista, Pedro Marques.

A ideia foi resumida no Público por um responsável socialista, mas a direção de campanha assegura ao i que está tudo mobilizado. Problema? No PS há quem já tenha apontado alguma falta de “chama” ao candidato, mesmo tendo apoiado a sua escolha, feita pelo secretário-geral socialista, António Costa.

Alguns socialistas ouvidos pelo i foram apanhados de surpresa por eventuais críticas de falta de comparência.“Há casos em que não é possível ir porque as pessoas trabalham e marcam iniciativas em dias de semana com horários onde nem sempre é possível estar. De resto não vejo problemas de mobilização”, frisou ao i uma fonte socialista.

Um deputado sublinhou que o PS está mobilizado e a prova disso foi o almoço do último fim de semana em Vila Nova de Gaia, onde a sala estava cheia.

Porém há quem considere que se existem críticas, elas serão injustas, porque as pessoas “mobilizam-se pelo PS”. Nesse caso, se há queixas, então, “ Pedro Marques precisa de mais trabalho e menos desculpas”, afiançou outra fonte do partido.

Já João Azevedo, diretor de campanha, faz o discurso oficial, refutando problemas: “Tenho a convicção e a certeza de que o PS, desde a primeira hora, esteve com o candidato que escolheu”. Mais, “O PS, do líder, da secretária-geral adjunta ao presidente do PS” estão todos empenhados na campanha e no resultado de vitória do partido. Por seu turno, o presidente da Federação do PS/Braga Joaquim Barreto acrescenta que “a mobilização é grande” no seu distrito. “Eu próprio sou o diretor de campanha, o que revela que o partido está ao lado do candidato”, concluiu. Cristina Rita