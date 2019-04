A clorofila traz-nos imensos benefícios e isso inclui efeitos antioxidantes, sistemas de eliminação de limpeza com uma ação desintoxicante e depurativa. Melhora o transporte de oxigénio por todo o corpo, aliviando a inflamação e a dor, estimulando o sistema imunológico e criando bactérias benéficas nos nossos intestinos.

Só temos boas razões para incluir mais verdes. Escolha os verdes da sua vida, lembre-se: quanto mais verde, melhor!

Sopa Verde rica em Clorofila

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite extravirgem

½ talo de alho-francês cortado

1 dente de alho esborrachado

½ aipo

1 pedaço de gengibre

1 colher de sopa de salsa picada

1 cebola pequena grosseiramente picada

2 copos de ervilhas congeladas

1 molho de coentros

1 molho de espinafres e couves verdes

Método

Num tacho coloque os primeiros sete ingredientes e deixe suar. Tempere com sal e pimenta de moinho, acrescente as ervilhas e um bocado de água para cobrir os ingredientes. Deixe cozinhar por sensivelmente 5 minutos, acrescente água (mais ou menos

500 ml), coloque os espinafres, as couves e os coentros e deixe cozinhar por um bocado. Passe com a varinha ou liquidificador, acrescente mais água se desejar e ajuste os temperos. Sirva com ervas aromáticas.