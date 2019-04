Um visitante do Jardim Zoológico de Lisboa publicou um vídeo e fotografias no seu Facebook, alertando para uma grave falha de segurança registada no Jardim Zoológico de Lisboa.

Daniel Bernardo estava de visita ao Zoo com a mulher e as duas filhas e acabaram por ir separados no teleférico, tendo ele ficado sozinho num.

A viagem já tinha começado quando uma das tábuas da base, ou seja que compõem o chão da cabine, soltou-se e caiu, deixando um buraco de uma dimensão considerável, um risco em especial para as crianças.

"Muita atenção a quem vai ao jardim zoológico de Lisboa. O teleférico é algo perigoso. Em plena viagem cai uma tábua do fundo em que se fosse uma criança caía lá em baixo. Erro de segurança bastante grave", lê-se na publicação.



O Jardim zoológico já confirmou o incidente. “No passado dia 14 de Abril foi reportada uma reclamação relativa à quebra de uma das peças de madeira do pavimento de uma cabine no teleférico”, explicou a administração, contactada pela NiT.

A reclamação já levou à abertura de um inquérito interno para averiguar a “razão inexplicável do colapso do material”, até porque as duas últimas avaliações terão sido realizadas em janeiro e fevereiro deste ano, segundo disse o Zoo à mesma publicação.