Dos 16 mortos resultantes do desabamento de dois prédios no Rio de Janeiro, no Brasil, 14 foram encontrados nos destroços e as outras duas vítimas morreram já no hospital.

Há ainda oito pessoas desaparecidas e três feridos, que continuam internados em unidades hospitalares.

Ao quinto dia de buscas, estão envolvidos nas operações mais de cem profissionais, apoiados por drones, helicópteros e diversos equipamentos especializados.

De recordar que os prédios que desabaram estavam integrados num complexo habitacional de comunidades carenciadas da zona oeste do Rio de Janeiro, que está sob o controlo de grupos criminosos. Estes grupos seriam os responsáveis pela contrução e posterior venda dos imóveis, que já terão cerca de 30 mil habitantes.

Os prédios, localizados no bairro de Muzema, deverão ter desabado devido às chuvas fortes que se fizeram sentir naquela cidade brasileira.