As reclamações relativas ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Portal da Queixa aumentaram 139% entre 14 de abril de 2018 e 14 de abril de 2019, relativamente a período igual do ano anterior, de 14 de abril de 2017 a 14 de abril de 2018.

No último ano, o Portal da Queixa contabilizou 474 reclamações contra 198 que haviam sido registadas no ano anterior. Na base das queixas estão diversos motivos, sendo o mais recorrente - com 162 queixas - a dificuldade em conseguir um agendamento.

Na lista de motivos segue-se a demora na entrega de documentos - 93 queixas - e ainda o mau atendimento prestado - 34 reclamações. Só este ano, até 14 de abril, o Portal da Queixa já recebeu 133 reclamações relativas ao SEF - cujo índice de satisfação é de apenas 17.8 em 100 na página do Portal.

No comunicado enviado às redações, o Portal da Queixa especifica que "entre as 133 reclamações apresentadas este ano, replicam-se os casos que denunciam o elevado tempo de espera e os obstáculos que os cidadãos estrangeiros enfrentam, por exemplo, para conseguirem a renovação do visto. Uma espera que pode levar meses".

Na mesma nota, o Portal da Queixa - plataforma online de acesso público, onde qualquer utilizador registado pode apresentar reclamações - ressalva que todos os dias há um total de 1900 vagas para atendimento nos 38 balcões de norte a sul do país.