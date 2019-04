Um dia depois do incêndio que destruiu grande parte da cathedral de Notre-Dame, em Paris, o Presidente francês fez uma promessa ambiciosa à população, de acordo com informações avançadas pela Sky News.

“Vamos reconstruir Notre-Dame de uma forma ainda mais bela e quero que a reconstrução seja concluída em cinco anos”, afirmou o Presidente francês.

“Cabe-nos transformar este desastre numa oportunidade para nos unirmos, refletindo no que temos sido, no que temos de ser e tornarmo-nos melhores do que somos. Cabe-nos encontrar a linha comum do nosso projeto nacional”, sublinhou ainda Macron.

O Presidente agradeceu mais uma vez a luta dos bombeiros no combate ao fogo, assim como o desempenho da polícia e dos paramédicos.

Nesta altura já foram angariados perto de 600 milhões de euros para a reconstrução da Catedral.