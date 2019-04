O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) pediu aos cidadãos para que dessem prioridade aos veículos de mergência médica no que respeita ao abastecimento, apesar de “todas as viaturas, incluindo as do seu parque reserva, [terem sido] atestadas durante a manhã de hoje”. As palavras são de um comunicado feito pelo INEM, citado pela agência Lusa.

O documento acrescenta ainda que o INEM conseguiu “acordos com fornecedores para reserva de combustível a ser utilizada pelas viaturas do Instituto”, e salienta que está em contacto permanente com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), com o objetivo de esta situação ão represente “qualquer tipo de constrangimento” para a sua atividade.

“Não podemos deixar passar a oportunidade de apelar aos cidadãos para que possam dar prioridade aos veículos de emergência médica nos postos de abastecimento”, pede o INEM.

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) diz ainda não ter conhecimento de nenhuma situação de falta de combustível nas corporações e o presidente, Jaime Marta Soares, explicou à Lusa que, regra geral, os postos de combustíveis das localidades deixam uma reserva para as forças de segurança e para os bombeiros se poderem abastecer.

No entanto, por questão de precaução a LBP entrou em contacto com todas as corporações de bombeiros de forma a saber quantos motoristas de pesados estão habilitados a conduzir camiões-cisterna para que, em caso de rotura, possa haver distribuição de combustível aos bombeiros.