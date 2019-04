Fábio Coentrão irá ficar de fora dos próximos dois jogos do Rio Ave, o segundo dos quais a receção ao FC Porto. O internacional português foi expulso por acumulação de amarelos já no período de descontos do jogo com o Vitória de Guimarães (que os vila-condenses venceram por 2-1), no último fim de semana, mas acabou por ver o árbitro Manuel Oliveira mostrar-lhe igualmente um vermelho direto após as duras palavras que lhe dirigiu.

"És uma vergonha, vai para o c******! Andas aqui a roubar os pobres", terá dito Fábio Coentrão ao juiz, que detalhou as suas palavras no relatório de jogo redigido após o apito final. O defesa foi assim punido com dois jogos de suspensão - um pela expulsão e outro pelos insultos ao árbitro, além de uma multa no valor de 1149 euros -, pelo que ficará de fora na partida do próximo fim de semana no Jamor, frente ao Belenenses, SAD, e depois na receção ao FC Porto.

Destaque ainda para a multa de 22900 euros aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) à SAD do Benfica, devido a críticas às arbitragens presentes na newsletter do clube datada de 14 de janeiro de 2019. Naquele documento, as águias diziam que a primeira volta tinha sido marcada por erros de arbitragem, "muitos deles inexplicáveis e incompreensíveis", e realçava que "um clube" (no caso, o FC Porto) era "sistematicamente beneficiado com erros a seus favor".