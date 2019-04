Francisco J. Marques está suspenso por 22 dias. Em causa estão as declarações proferidas no programa do Porto Canal, Universo Porto da Bancada.

O diretor de comunicação do FC Porto defendeu que o Benfica está associado à agressividade de alguns jogadores de outros clubes sobre os atletas do FC Porto, nomeadamente na lesão de Danilo, no encontro entre os azuis-e-brancos e o V.Setúbal.

"No lance do Danilo, o jogador não vai sequer à bola, quase que deixa transparecer que há intencionalidade em diminuir os nossos jogadores. O Danilo teve uma lesão grave na época passada e desde que voltou tem sofrido sucessivas entradas duras", disse.

"Parece que há intencionalidade em ferir. E se há um clube que é capaz de violar o sistema informático de justiça, que é suspeito de prometer prémios para as equipas ganharem ou empatarem com os rivais, que é suspeita de pagar para vencer, eu também posso levantar suspeitas que podem estar a haver pagamentos para o que está a acontecer", continuou.

O FC Porto também será multado pelas declarações de Francisco J.Marques.