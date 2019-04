Foram produzidos quase 32 mil veículos em março no mercado nacional. Este valor representa um aumento de 37% face a igual período do ano passado, mas menos do que que foi produzido em fevereiro. Em termos acumulados, nos três primeiros meses do ano produziram-se 94.471 veículos automóveis, o que representa um aumento de 30,6% face ao período homologo de 2018, revelam os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Os ligeiros de passageiros representam 82,7% da produção, com um total de 78.156 veículos, o que representa uma subida homóloga de 31,5%. Os comerciais ligeiros registaram um crescimento de 26,7% nos primeiros três meses do ano, para 14.818 unidades. Os pesados aumentaram o volume de produção em 21,1%, para 1.497 viaturas.

Mais de 94% dos veículos produzidos têm como destino o mercado externo, “o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, lembra a ACAP. A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 93,9% – com a Alemanha (22,2%), Itália (15,8%), França (14,2%) e Espanha (10,8%) no topo do ranking.