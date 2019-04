O prazo para a entrega de listas para as eleições europeias de 26 de maio terminou ontem e foi este o argumento usado pela candidatura socialista para evitar colocar Pedro Marques (o cabeça-de-lista) no confronto de ideias direto com os outros adversários. O PSD sugeriu em fevereiro que se realizasse um duelo entre Paulo Rangel, recandidato e cabeça-de-lista, e Pedro Marques, mas na altura, tal como agora, a candidatura socialista disse não. “Entendemos que seria dar um estatuto ao dr. Paulo Rangel que não queríamos dar, porque isso significaria menorizar as demais candidaturas”, afirmou ao i fonte da candidatura socialista.

A condição colocada foi a de que Pedro Marques participaria em debates onde todos os cabeças-de-lista estivessem presentes. Para já estão aprazados dois debates televisivos: a 20 de maio na RTP ( o primeiro a ser marcado) e a 1 de maio na SIC.

Do lado de Paulo Rangel, a candidatura recorda ao i que “houve uma disponibilidade de princípio para fazer debates com todos os partidos e fazer um debate (ou mais) só com o cabeça-de-lista do PS”. Mas haveria abertura para outros duelos com os cabeças-de-lista dos cinco maiores partidos. Não houve nenhuma contraproposta e, por isso, a candidatura de Paulo Rangel chegou a acusar de fuga ao debate. “Insistimos na proposta e não vamos insistir na proposta todos os dias”, frisa ao i a mesma fonte. Ou seja, o PSD não vai alimentar mais a polémica.

De facto, a candidatura de Pedro Marques chegou a ter um convite informal no dia seguinte ao anúncio oficial do cabeça-de-lista do PS para um frente-a-frente. A posição de partida era a de que não se fariam debates com o cabeça-de-lista até estar esgotado o prazo de entrega das listas às eleições europeias. Segundo uma fonte da candidatura, a primeira estação de televisão a fazer convites foi a RTP, para 20 de maio. “Pedro Marques aceitou no primeiro telefonema”, assegura a mesma fonte ao i.

Quanto a duelos televisivos, a candidatura socialista considera que “os frente-a-frente eram exequíveis se pudessem ser feitos com todos os candidatos”. Mas um duelo apenas com Paulo Rangel não seria justo. “Consideramos que é democraticamente duvidoso e não deveria ser assim”, acrescenta a candidatura. Ainda assim, os socialistas estarão disponíveis para avaliar debates a dois entre todos os candidatos.

Os comunistas concorrem em coligação com o PEV, liderada por João Ferreira, e garantem, por seu turno, que “os debates eleitorais, a exemplo do que seria exigível em todas as expressões de cobertura noticiosa, devem, por princípio, assegurar critérios de pluralidade e idêntico tratamento. Razão pela qual o PCP se tem pronunciado pela não exclusão de candidaturas”. A equipa do Bloco de Esquerda, encabeçada por Marisa Matias, assegura também que “participará nos debates televisivos e defende, como tem defendido, que estes sejam o mais representativos possível”.

Do lado do CDS, o cabeça-de--lista e eurodeputado, Nuno Melo, afirma estar “disponível para todos os debates para que seja convidado, desde que, obviamente, não se sobreponham”. Mas contesta um duelo apenas entre Paulo Rangel e Pedro Marques. “Só por absurdo se poderiam pensar debates entre candidatos do PS e do PSD apenas. Não só não são donos da democracia como há outros partidos que elegeram eurodeputados, caso do CDS”, disse ao i Nuno Melo. Apesar dos alertas, existe um ponto em que o eurodeputado concorda com Paulo Rangel: “Temos apelado insistentemente a que o candidato socialista Pedro Marques participe em debates sobre a UE. Lamentavelmente, até hoje recusou todos”.

Ontem, o cabeça-de-lista socialista entregou a lista para as europeias no Tribunal Constitucional, defendendo que é preciso ganhar as eleições de forma clara, e acusou o adversário Paulo Rangel de ter “faltado muito no Parlamento Europeu”.