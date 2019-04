A organização é, pelo segundo ano consecutivo, do Clube Automóvel do Minho (CAM), cujo presidente, Rogério Peixoto, destaca “tratar-se de mais um serviço que prestamos ao automobilismo, para fazer crescer a modalidade, não só em Braga, como em todo o país”.

“Como todos sabem, temos imenso gosto em organizar este tipo de eventos, sendo para nós uma honra convidar o público em geral e os amantes de automóveis em particular a estarem presentes connosco na apresentação de quinta-feira”, salientou Rogério Peixoto.

O evento terá a presença do jovem vilaverdense Diogo Correia, o campeão nacional de Drift de 2018 na categoria Pro, que terá pela frente a defesa do título nesta época de 2019.

A apresentação decorrerá no Via Nova Shopping - E. Leclerc de Braga, em Ferreiros, ao final da tarde, a partir das 18 horas, segundo o presidente do Clube Automóvel do Minho, com exposição dos automóveis da competição, além da zona de lounge com soft catering, sendo transmitido, em direto, na página do Facebook do Campeonato de Portugal de Drift.