O fotojornalista Philippe Wojazer terá sido uma das primeiras pessoas a poder fotografar o interior de Notre-Dame após o trágico incêndio, que deflagrou esta segunda-feira e que só foi extinto na totalidade esta manhã.

As impressionantes imagens mostram ainda chamas e fumo no interior da catedral. Informações avançadas esta terça-feira apontam para a tese de que o fogo terá tido início no sótão da catedral, e que provavelmente está relacionado com os trabalhos de reabilitação do edifício.

Recorde-se que as chamas começaram por volta das 18h50 (17h50 em Lisboa), sendo que o icónico pináculo de Notre-Dame se desmoronou cerca de uma hora depois.