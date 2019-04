Uma ameaça de bomba num dos maiores edifícios da capital espanhola, levou a polícia a retirar todas as pessoas do local. No entanto, as autoridades já atualizaram a informação dizendo que tudo não passou de um falso alarme

ACTUALIZACIÓN TORRE ESPACIO:

Tras recibirse una amenaza de bomba, se activó el protocolo de seguridad. Finalmente se ha podido determinar que la amenaza era falsa



Se está procediendo al realojo del edificio. Todo vuelve a la normalidad.@policia investiga el origen de la llamada pic.twitter.com/pXBB8NnaLM — Policía Nacional (@policia) 16 de abril de 2019

O arranha-céus Torrespacio, com 235 metros de altura e 57 andares, chegou a ser evacuado, sendo que a polícia pedia a quem estivesse dentro do edifício ou nas imediações para seguir as indicações das autoridades.

[notícia atualizada às 13h30]