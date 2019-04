Uma mulher que tratava de um casal idoso na Amora, Seixal, ao entrar na casa de ambos esta segunda-feira, deparou com os dois mortos na cama, deitados lado a lado. De imediato chamou as autoridades, que afastaram logo a hipótese de crime, considerando que este se tratou de um pacto de suicídio.

De acordo com os vizinhos, citados pelo Correio da Manhã, a mulher já se encontrava com uma saúde debilitada e sofria de Alzheimer e, ao que tudo indica, esta terá sido a forma encontrada pelo casal para morrerem juntos, sendo que a possibilidade de pacto ganha mais força depois de ter sido encontrada uma carta em casa, onde estava descrita a intenção de ambos.

Segundo as autoridades, a causa da morte deverá ter sido inalação de monóxido de carbono, uma vez que ambos estavam fechados dentro do quarto, de porta fechada, com a braseira ligada no seu interior – que terá sido colocada dentro do quarto de propósito.

Para o local deslocaram-se o INEM, a PSP e a Polícia Judiciária, tendo os óbitos sido declarados em casa do casal.

Os bombeiros Mistos da Amora recolheram depois os corpos.