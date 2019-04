O árbitro Bruno Paixão diz ter sido ameaçado de morte por adeptos do FC Porto. O homem que responsável pelo VAR no jogo entre o Benfica e o Feirense teme pela sua integridade física e pela da família e vai mesmo apresentar queixa na Polícia Judiciária, após as ameaças que tem recebido de adeptos e simpatizantes portistas, segundo o Correio da Manhã.

Bruno Paixão terá recebido mensagens intimidatórias e acusatórias, nas quais são deixadas promessas de o deixar "bem marcadinho", outras lembram o episódio com Pedro Proença, que agredido no centro comercial Colombo em 2011.

O árbitro, de 44 anos e natural de Setúbal, e é acusado de ser benfiquista e de andar a cavar a sua sepultura. Depois da partida polémica entre o Benfica e o Feirense, o FC Porto chegou mesmo a pedir que Bruno Paixão fosse afastado dos jogos que vão decidir o campeão nacional.