O incêndio que deflagrou esta segunda-feira no monumento mais visitado na Europa, a histórica Catedral de Notre-Dame, em Paris, foi completamente dominado e parcialmente dado como extinto passadas nove horas depois de ter começado, pelas 03h30, sendo que ao início da manhã existiam ainda pequenos focos de incêndio por apagar.

De acordo com o secretário de Estado do Ministério do Interior francês, Laurent Nunez, "o perigo de incêndio foi eliminado" pelos bombeiros, mas há ainda "dúvidas sobre como a estrutura resistirá".

O Governante garantiu ainda que caso os bombeiros não tivessem entrado na Catedral, esta “teria entrado em colapso".

“Um incêndio desta magnitude tem um impacto significativo nas estruturas, por isso devemos ser capazes de garantir que estejam sempre estáveis. Por agora, a princípio, o objetivo é permitir que os operacionais possam voltar lá dentro. Fizeram-no na noite passada, com muita coragem (...) para evitar que entrasse em colapso. Sem essa ação, e com as suas vidas em risco, provavelmente teria entrado em colapso. Quero saudar mais uma vez a coragem e a determinação dos bombeiros que se comprometeram pondo a sua vida em risco", disse Laurent.

Na sequência deste incêndio, um dos 400 bombeiros que tentava travar as chamas ficou gravemente ferido.

Para já, as causas do incêndio não foram ainda apuradas, mas tudo indica que estejam ligadas às obras de reconstrução que se encontravam em curso.