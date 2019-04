Várias personalidades do panorâma político internacional utiliaram as redes sociais para reagir ao incêndio que deflagrou esta tarde na Catedral de Notre-Dame, em Paris.

Donald Trump não foi exceção e, através do Twitter, disse ser "horrível" o que está a acontecer na catedral de Notre-Dame, em Paris, e deixou uma sugestão: que fossem usados meios aéreos para apagar o fogo, porque era preciso "agir rápido".

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!