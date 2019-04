O presidente francês, Emmanuel Macron, cancelou esta segunda-feira a agenda e dirigiu-se de imediato para a Catedral.

No local, falou à imprensa e deixou uma palavra a todos os franceses e católicos de todo o mundo. "A Notre-Dame de Paris está em chamas e é uma emoção de uma nação inteira. Estou com o pensamento em todos os católicos e todos os franceses", começou por dizer, acrescetando: "Os bombeiros combateram estas chamas com grande profissionalismo e com muita determinação. Um agradecimento de toda a nação", destacou Macron, afirmando que "o pior foi evitado".

"As próximas horas serão difíceis, mas a fachada e a estrutura principal foram preservadas. Uma palavra para os católicos de França, mas também para os católicos de todo o mundo. Sei o que vocês sentem. Também quero deixar uma palavra a todos os parisienses. Compreendo as emoções dos habitantes da cidade", referiu o líder francês.

Já no final do discurso, lembrou a importância que a Notre-Dame tem para o mundo e a história que construiu ao lonfo de 9 séculos. "A Catedral é um livro de pintura e é uma catedral que faz parte de todos os franceses. Esta história é nossa. Ela agora arde", disse o presidente.

"Digo-vos muito solenemente: nós todos vamos reconstruir esta catedral. É um projeto que vamos ter nos próximos anos (...) Vamos reconstruir Notre-Dame. É o que os franceses esperam, é o que a nossa história merece, é o nosso destino profundo", garantiu Emmanuel Macron.

Durante o discurso, o presidente francês disse ainda que amanhã, terça-feira, vai arrancar uma campanha de angariação de fundos para a reconstrução da catedral de Notre-Dame.

Notícia atualizada às 23h09