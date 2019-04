Morreu na tarde desta segunda-feira a escritora Maria Alberta Menéres.

A escritora de livros infanto-juvenis, como 'Ulisses', 'Um peixe no ar', ou 'Um camaleão na gaveta' nasceu a 25 de agosto de 1930 em Vila Nova de Gaia e ao longo do seu percurso profissional dirigiu o Departamento de Programas Infantis e Juvenis da RTP, foi professora de Língua Portuguesa e de História, foi tradutora, e colaborou com vários jornais, entre eles o Diários de Notícias.

Conta com 69 livros para crianças publicados e está, de acordo com a Porto Editora, representada em várias antologias literárias nacionais e estrangeiras.

Maria Alberta Menéres inicou a sua carreira com uma obra poética, 'Intervalo', em 1952, e oito anos mais tarde recebeu o prémio internacional de poesia Giacomo Leopardi pelo livro 'Água Memória'.

Em 2010, a escritora foi agraciada com o grau de comendadora da Ordem de Mérito.