O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu à catástrofe que está a acontecer em Paris. Na página da Presidência, deixou uma mensagem de apoio ao seu homólogo francês.

“Caro Presidente Macron, meu Amigo: Uma dor que nos trespassa o olhar e logo nos marca a alma, Paris sempre Paris ferida na sua Catedral em chamas, um símbolo maior do imaginário coletivo a arder, uma tragédia francesa, europeia e mundial”, lê-se na mensagem, divulgada no portal da Presidência da República na Internet. "De Lisboa, com um abraço sentido", despede-se Marcelo Rebelo de Sousa.