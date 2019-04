Quinzinho, antigo avançado internacional angolano, faleceu esta segunda-feira aos 45 anos. Segundo revelou ao Maisfutebol Gil Gomes, ex-internacional jovem por Portugal, Quinzinho "tinha ido dar uma corrida em Alverca e sentiu-se mal", acabando por não resistir.

Quinzinho chegou a Portugal em janeiro de 1996, aos 21 anos, para representar o FC Porto, onde viria a conquistar dois campeonatos (95/96 e 98/99), somando um total de 24 jogos e oito golos pelos dragões. Passou também por União de Leiria, Rio Ave, Farense, Aves, Alverca e Estoril, jogando ainda em vários clubes chineses até terminar a carreira no seu país em 2011, aos 37 anos.

Em 2015, Quinzinho regressou a Portugal para integrar a equipa técnica do Vilafranquense, primeiro nas distritais e depois no Campeonato de Portugal. Viria a sair em 2017 para assumir as funções de adjunto do português Vaz Pinto no Recreativo do Libolo, em Angola. Era ainda pai de Xande Silva, internacional jovem por Portugal que esta temporada trocou o Vitória de Guimarães pelos ingleses do West Ham.