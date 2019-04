A Câmara Municipal de Gaia apresentou “as melhores contas de sempre”, segundo o seu presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, revelou esta segunda-feira antes da reunião daquele executivo.

“O ano de 2018 terminou com um saldo de gerência de 20 milhões de euros, que serão agora integrados na conta de 2019 para alavancar os investimentos previstos”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, num encontro com os jornalistas.

“O endividamento da Câmara Municipal de Gaia atingiu o valor mais baixo de sempre, destacando-se a descida de 13% de 2017 para 2018, ou de 33% de 2015 para 2018”, disse igualmente o autarca socialista, também presidente do Conselho Metropolitana do Porto.

“A dívida do Município de Gaia cifra-se agora nos 120 milhões de euros, valor que fica 50 milhões de euros abaixo do limite legal de endividamento”, salientou Eduardo Vítor Rodrigues, explicando ter sido possível atingir tal desiderato logo “no mesmo exercício em que o Município de Vila Nova de Gaia teve a maior incorporação patrimonial da sua história, como por exemplo a Fábrica de Devesas, o Teatro Almeida e Sousa, e o Parque de Santa Luzia, entre outros equipamentos”.

“Estes dados atestam a combinação de boas contas no aspeto económico e financeiro com muito boas contas do lado do enriquecimento patrimonial do município e são a prova de que é possível fazer investimento ao mesmo tempo que se mantém as contas em dia, isto é, um município sustentável do ponto de vista financeiro e arrojado do ponto de vista do investimento”, destacou Eduardo Vítor Rodrigues.