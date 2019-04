São as piores notícias possíveis para dois internacionais portugueses. Este domingo, Vieirinha, na Grécia, e Antunes, em Espanha, sofreram lesões graves nos ligamentos do joelho direito e já sabem que terão de ser submetidos a intervenções cirúrgicas e a paragens de vários meses.

A lesão de Vieirinha, campeão europeu em 2016, ocorrou logo ao minuto 37 do embate entre o Larissa e o PAOK, do qual é capitão. Os exames realizados esta segunda-feira pelo clube grego (que falhou a possibilidade de se sagrar já campeão, ao empatar 1-1) revelaram a existência de uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito, que pressupõe sempre vários meses fora dos relvados. O atleta de 33 anos fez 36 jogos e apontou seis golos pelo PAOK esta temporada.

Antunes, curiosamente, saiu quase no mesmo minuto do empate entre o Valladolid e o Getafe (2-2), depois de se lesionar ao tentar cortar um contra-ataque da equipa da casa. Esta segunda-feira, o Getafe informou que o lateral-esquerdo português contraiu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de uma entorse do ligamento lateral interno, enfrentando seis a oito meses de paragem. O defesa de 32 anos conclui a temporada com 31 jogos e um golo.