A histórica catedral de Notre-Dame, em Paris, está nesta altura a arder.

Uma das torres da catedral colapsou há alguns minutos. Era uma das partes do emblemático edifício que estava a ser mais afetada pelas chamas.

Para já não há registo de vítimas.

As chamas são visíveis, assim como o fumo, em algumas imagens e vídeos que estão a ser partilhadas nas redes sociais.

Os bombeiros estão no local a combater as chamas.

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, utilizou o Twitter para dizer que este é um "incêndio terrível". "Está em curso um incêndio terrível na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Os bombeiros estão a tentar controlar as chamas. Estamos mobilizados no local juntamente com a diocese. Peço a todos que respeitem o perímetro de segurança".

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 15, 2019

De acordo com o jornal francês Le Figaro, o incêndio pode ter tido origem num andaime localizado junto ao campanário da catedral. Ainda segundo informações avançadas por este jornal o fogo foi reportado às 18h50 (17h50 em Lisboa) e o edifício foi imediatamente evacuado.

As causas do incêndio estão ainda por apurar.

A Catedral de Notre-Dame localiza-se na Île de la Cité, uma pequena ilha no centro da capital francesa, no meio do rio Sena.

Atualizada às 18h45