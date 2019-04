O Wolverhampton sofreu duas desilusões consecutivas, primeiro com a eliminação nas meias-finais da Taça de Inglaterra (perdeu por 3-2 com o Watford depois de estar a ganhar por 2-0), e depois com o desaire este sábado no terreno do Southampton (3-1). Uma situação incómoda, que terá contribuído para a atitude intempestiva de Nuno Espírito Santo na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.

Tudo se deveu a uma questão feita de forma pouco rigorosa por um jornalista, que se dirigiu ao técnico português com uma frase iniciada com "cinco jogos sem vencer...". Nuno não gostou e pediu para o jornalista repetir o início da pergunta, com este a frisar que queria dizer "cinco jogos sem vencer fora de casa" e a perguntar se tal registo era uma preocupação para o antigo guarda-redes.

O técnico de 45 anos não gostou da pergunta (ou do tom como esta foi colocada) e explodiu, perguntando "quantos jogos tivemos em casa? Por favor..." e abandonando a conferência de imprensa de forma abruta. Depreende-se que quereria dizer "jogos ganhos em casa" - que são três consecutivos, dois dos quais perante o Manchester United.

Veja aqui, na parte final do vídeo, a "explosão" de Nuno: