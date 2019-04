O Fisco está a processar cerca de 200 mil liquidações por dia. A informação foi avançada pelo ministério de Mário Centeno e revelou que nos primeiros 14 dias foram entregues 1,8 milhões de de declarações e destes, 350 mil já receberam o reembolso.

Recorde-se que, a entrega das declarações anuais de rendimentos arrancou em abril e estende-se até ao final de junho.

Tal como aconteceu em anos anteriores, também em 2019 vai existir um único prazo para a entrega do IRS. Os contribuintes deverão entregar o IRS referente aos rendimentos obtidos no ano passado entre 1 de abril e 30 de junho (três meses, em vez dos habituais dois meses), independentemente do tipo de rendimento. Mas, atenção, os modelos de IRS que os contribuintes vão ter de usar quando entregarem a declaração anual mudaram e vão trazer novos campos, nomeadamente um para os trabalhadores a recibos verdes para indicarem os gastos com a atividade.

O governo alargou este ano o sistema a contribuintes com plano poupança-reforma (PPR), o que irá permitir aumentar o universo de beneficiários. No ano passado foram 3 milhões (mais de 60% do total), aos quais se poderão juntar este ano mais cerca de 326 mil agregados.

Se o contribuinte não fizer nada até ao final do prazo de submissão do IRS, a declaração provisória converte-se em definitiva, considerando-se cumprida a obrigação declarativa.

No caso de contribuintes com dívidas de IRS ou de IRC que se encontram em fase de cobrança coerciva ou estejam a ser pagas em prestações: o reembolso será aplicado no pagamento total ou parcial das dívidas fiscais pendentes. Só serão reembolsados se sobrar algum valor.