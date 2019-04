Ânimos muito exaltados entre Luís Campos, o português que ocupa o cargo de diretor-desportivo do Lille, e Nasser Al-Khelaifi, o presidente do Paris-Saint Germain. Ao PSG bastava um empate para selar a conquista do bicampeonato francês, mas acabou por ser goleado por um incrível 5-1 (o central internacional português José Fonte fechou o resultado, num belo golpe de cabeça, com Xeka e o irmão Rui Fonte também a serem opção no Lille).

De acordo com o relato do jornal francês "L'Équipe", ao intervalo, e com o jogo entre as duas equipas empatado (1-1), o xeque árabe - sentado na tribuna do estádio do Lille - não escondeu o desagrado para com a arbitragem, nomeadamente referindo-se à expulsão do ala-esquerdo do PSG, Bernat (que até havia feito o golo dos parisienses). Luís Campos, a apenas três cadeiras de distância, não gostou e reagiu, cortando a discussão com um lacónico "Estamos em Lille, não em Paris". No segundo tempo, a tensão entre os dois dirigentes continuou, com o antigo colaborador de José Mourinho no Real Madrid e de Leonardo Jardim no Mónaco, a abandonar o seu lugar pouco antes do final do encontro.

Curiosamente, já na época passada se tinham verificado incidentes com o antigo treinador português de 54 anos num jogo com o PSG: na altura, a 5 de fevereiro de 2018, Luís Campos não conteve a indignação... para com a equipa de arbitragem. "Três metros fora de jogo. Como podem fazer algo assim? É incrível! É uma falta de respeito! Brincam com o trabalho das pessoas", atirou o dirigente luso, como ainda se pode ver nestas imagens do vídeo divulgado então pelo Canal+.