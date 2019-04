Coachella 2019. O Festival de música que se tornou um tremendo desfile de moda | Fotogaleria

Ao longo dos últimos dias, passaram por Indio, Califórnia, nomes como Childish Gambino, Janelle Monáe, Tame Impala ou Billie Eilish. O festival regressa no próximo fim de semana. A cada ano, este festival que começou em 1999, continua a somar sucessos, e, hoje, mais até do que ser conhecido pelo cartaz, é nos relvados e entre o público que se encontra muito do apelo, com os visitantes a chegarem dos quatro cantos do mundo, vestidos para deslumbrar, captando as atenções e sendo coroados nas redes sociais.