Um homem de 59 anos foi detido em flagrante pela PSP, em Lisboa, depois de ter tentado sufocar a mulher.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através de um comunicado, as autoridades foram alertadas para uma situação de agressões entre um casal dentro da sua própria habitação na Estrela, em Lisboa. O incidente aconteceu no passado dia 11 de abril e, na mesma nota, a polícia explica que à chegada ao local das agressões, verificou, “através de uma janela, o homem a sufocar a mulher com ambas as mãos, enquanto a mesma gritava desesperada por socorro”.

A PSP foi obrigada a intervir em auxílio da vítima. O agressor já tinha antecedentes relacionados com “crimes violentos”, explica o mesmo comunicado.

Agora, após apresentação em tribunal, o indivíduo recebeu a medida de coação de apresentações semanais.