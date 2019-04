Esta parceria engloba Portugal (Synergia), Espanha (Ilewasi), Itália (Scambieuropei), Grécia (Alter Ego) e Bulgária (Voice of Youth), em colaboração com diversos parceiros locais, como o Sporting Clube de Braga e a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, sendo financiado pelo Programa Erasmus+ Desporto.

O projeto visa criar uma rede europeia inovadora para avaliar localmente boas práticas e dificuldades para a prática desportiva de crianças e jovens com necessidades desportivas especiais (por exemplo, com excesso de peso/obesidade, problemas cardíacos, pessoas com deficiências físicas e outras dificuldades/barreiras.

Esta rede irá liderar localmente uma pesquisa científica, coordenada pela Associação Juvenil SYnergia, que avaliará o impacto do desporto na inclusão e no estado de saúde para a prática desportiva em crianças e jovens entre os seis e os 25 anos.

Cada parceiro será desse modo responsável por implementar um conjunto de atividades de sensibilização e prática desportiva junto das suas comunidades locais, no sentido de promover hábitos de vida saudável, ao mesmo tempo que participará no desenvolvimento de uma plataforma online para partilhar todos os resultados do projeto, o trabalho de todos os parceiros, as suas atividades e as boas práticas utilizadas.