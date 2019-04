Os resultados da autópsia realizada ao corpo de Julen já foram divulgados e, de acordo com o relatório final, o bebé de apenas dois anos – que caiu num poço em Málaga - morreu pelas 13h50 do dia 13 de janeiro, dia da sua queda. Devido à queda, sofreu um traumatismo cranioencefálico.

No mesmo relatório, citado pela imprensa espanhola, lê-se que o seu “tempo de sobrevivência foi curto" e que o bebé morreu depois de ter batido com a cabeça após entrar em queda livre no poço.

Recorde-se que foram necessários doze dias para que Julen fosse encontrado, já sem vida, a 73 metros de profundidade.