Dois agentes da PSP ficaram feridos durante uma festa africana que decorreu na madrugada de domingo no Altice Arena, em Lisboa.

Os dois polícias tentavam pôr cobro a uma rixa no interior do espaço, quando um homem terá caído numa escadaria, no momento em que os agentes e equipas médicas tentavam auxiliá-lo, virou-se contra os polícias, que o tinham mobilizado, escreve o Correio da Manhã.

Um amigo quis libertá-lo e também acabou detido. No meio da confusão, dois dos polícias foram atingidos a soco e pontapé, tendo sofrido ferimentos no pescoço e nariz.

Os agentes e o homem que tinha caído foram transportados para o hospital para receber tratamento médico.