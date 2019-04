Se virmos o que aconteceu esta noite como uma espécie de profecia para o que acontece na temporada final de Game of Trones, podemos estar de descansados. O ‘Rei da Noite’ pode ser travado.

É que neste caso a HBO apresentava-se como o rei da noite ou da madrugada, como preferirem, ao prometer passar em o primeiro episódio da última temporada da série mais vista de sempre à mesma hora da estreia norte-americana.

Mas os fãs que estavam dispostos a perder uma boa noite de sono para poderem ser os primeiros a ver a chegada do inverno, tiveram uma surpresa desagradável. O inverno havia de chegar, mas vinha atrasado.

O número de pessoas a aceder ao serviço de streaming da HBO Portugal terá sido tão grande que poderá ter provocado falhas no serviço, o que fez com que a visualização do episódio estivesse indisponível. Já o episódio nos EUA tinha terminado, quando o serviço ficou disponível.

Após muitas reclamações de fãs, a HBO Portugal reagiu nas redes sociais.

“O episódio está a chegar. O exército dos mortos apareceu sem avisar e temos as várias Casas a trabalhar para os derrotar. Estamos a fazer de tudo para derrotar o inimigo e disponibilizar o episódio o mais rápido possível. Pedimos desculpa pela situação e agradecemos a vossa paciência”, lê-se no post do Facebook, que mais tarde foi substituído por outro onde anunciavam que o episódio já estava afinal disponível.

Melhor sorte tiveram os patrulheiros da noite que ficaram è espera na ala SyFy da muralha, ali inverno chegou à hora marcada.