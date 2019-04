Esta segunda-feira não começa da melhor forma. A chuva e o céu muito nublado vão fazer-se sentir e, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai haver uma descida da temperatura e precipitação, sendo que a chuva passa a aguaceiros fracos a partir do final da manhã.

Além disso, o nevoeiro matinal que é esperado, também se vai dispersar ao longo desta manhã.



No que diz respeito às temperaturas, em Lisboa prevê-se que estas oscilem entre os 11 e os 18 graus, e no Porto os termómetros deverão rondar os 17 graus Celsius de temperatura máxima.