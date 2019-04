Para esta segunda e terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para as ilhas dos grupos ocidental e central do arquipélago dos Açores devido à ocorrência de precipitação e vento.

De acordo com um comunicado da Proteção Civil, o aviso que diz respeito à chuva está em vigor entre as 03h00 e as 15h00 desta segunda-feira, sendo que a previsão aponta para que o período crítico de vento forte se faça sentir entre as 15h00 de segunda e as 09h00 de terça-feira. Tudo isto no grupo ocidental.

Já para o grupo central, o período de maior precipitação deverá ocorrer entre as 09h00 e as 20h00 de hoje. O período com maior vento deverá ocorrer entre as 12h00 de segunda-feira e as 00h00 de terça-feira.