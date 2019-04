“Com este gesto, pretendemos igualmente apelar à sociedade portuguesa para que se associe a esta proposta através do envio de apelos e/ou testemunhos ao Senhor Presidente da República”, segundo anunciou a comissão de homenagem, que foi constituída o ano passado.

António Joaquim Rodrigues Ribeiro, de nome artístico António Variações, que nasceu a 3 de dezembro de 1944 em Fiscal (Amares, distrito de Braga) e faleceu a 13 de junho de 1984, em Lisboa, está a ser alvo de um conjunto de iniciativas de homenagem por um grupo heterogéneo de cidadãos, desde o ano passado.

A proposta de fundamentação da distinção é constituída por oito partes, com destaque para testemunhos de Carlos Dobreira, Fabíola Lopes, Maria Etelvina Sá, Paulo Almeida e Paulo Pedro Gonçalves (dos Heróis do Mar), o ficheiro mp3 do programa de rádio O Legado de António Variações, emitido pela Rádio Voz de Basto, sob a direção de Manuel Ribeiro, recortes da imprensa, breve bibliografia sobre o cantor e a missão e constituição da referida comissão, em 2018.

O grupo de cidadãos e instituições que está mobilizado para a atribuição da Ordem de Sant' Iago de Espada a António Variações integra, entre outros, Cândida Batista, Cândida Ramoa, Carlos Dobreira, Diana Mendes, Fabíola Lopes, Etelvina Sá, Paulo Almeida, Paulo Pedro Gonçalves, Rueffa, Banda Academia de Santa Cecília (São Romão, concelho de Seia), Banda Cabeceirense (concelho de Cabeceiras de Basto) e Banda Filarmónica de Santa Maria de Bouro (concelho de Amares).

Entretanto, o filme “Variações”, rodado o ano passado entre Lisboa e Amares, estará em exibição a partir de 22 de agosto, em todo o país, realizado por João Maia, argumentista da mesma longa metragem biográfica, num trabalho com produção de Fernando Vendrell, da david & golias - cinema e produção e audiovisual.