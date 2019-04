A IFD, que assinou recentemente um contrato de empréstimo com o Centro Empresarial de Barcelos (CEB) para financiar pequenos negócios e empresas recentemente sujeitas a planos de reestruturação de dívida que apresentem perspetivas de viabilidade económica, tem vindo a apoiar o desenvolvimento do tecido empresarial português.

O objetivo é colmatar falhas de mercado no acesso ao financiamento das empresas, com enfoque nas Startups e Pequenas e Médias Empresas (PME) e, em particular, ao nível da capitalização e do financiamento de médio e longo prazo da atividade produtiva.

No decorrer da sessão foi apresentado o Capitalizer - solução digital inovadora do BIG que capacita as PME a aceder a capital junto de parceiros e investidores profissionais, incluindo private equities, grupos empresariais, fundos de investimento ou family offices: www.capitalizer.eu.

O Capitalizer democratiza o acesso por parte das PME aos serviços tradicionais de assessoria financeira prestados pela banca de investimento e a equipa de profissionais do Capitalizer estará disponível para apoiar as PME em todas as fases do processo de angariação de capital, incluindo serviços de assessoria na preparação de informação, na análise de propostas recebidas ou no decurso das negociações com investidores.

Ambas as instituições têm divulgado pelo país novas formas de financiamento para pequenas e médias empresas (PME), tendo já unido esforços em outras sessões.

Segundo Bruno Caixeirinho, diretor de Corporate Finance do BiG, “o Capitalizer é a resposta do BiG a um objetivo de muitas PME nacionais, que é a angariação de capital, queremos apoiar as empresas na sua capitalização e no acesso a investidores profissionais, prestando um serviço de assessoria financeira de forma digital e personalizada”.

Para Henrique Cruz, presidente executivo da IFD, “esta é mais uma oportunidade para a IFD apresentar os seus Instrumentos Financeiros, sendo que na IFD temos um desafio: falar para os empresários – e é isso que temos vindo a fazer”.

“Despertar nos empresários conhecimento dos instrumentos que temos disponíveis para cada empresa tendo em conta as suas necessidades”, salientou aquele mesmo responsável.