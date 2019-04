A Bela Adormecida e outras leituras “tóxicas”

Não é raro ouvirmos dizer que a introdução das máquinas pouco contribuiu para o bem-estar geral, uma vez que, apesar de toda a tecnologia, muitos têm hoje de trabalhar mais do que se trabalhava há algumas décadas. Porém, se olharmos com atenção à nossa volta, concluiremos rapidamente que não é bem assim.

A verdade é que existe muita gente que não sabe o que fazer com o seu tempo. De outra forma como explicar que haja quem perca horas e horas a contar o número de homens e de mulheres, e a avaliar a importância dos respetivos papéis, nos contos infantis de antanho?

Parece bizarro, mas aparentemente foi o que aconteceu numa escola de Barcelona. A associação de leitura e a comissão de igualdade de género do dito estabelecimento passaram a pente fino os livros que havia na biblioteca da escola e concluíram que 30% dos contos não eram adequados às crianças. Entre estes, encontravam-se histórias clássicas como A Bela Adormecida e O Capuchinho Vermelho, que foram mesmo consideradas “tóxicas”.

Estas ações podem ter a melhor das intenções e pretender que as crianças se desenvolvam em plena liberdade. Mas parecem-se extraordinariamente com as práticas controladoras da Gestapo, que também não deixava escapar nada, do NKVD na União Soviética ou da Stasi, que queria monitorizar e controlar ao milímetro a vida dos cidadãos na antiga Alemanha de Leste.

Seja como for, parece-me óbvio que alguma coisa está errada quando se começa a censurar livros por motivos ideológicos. Dado estarmos a falar de livros infantis que foram lidos por sucessivas gerações - sem aparente prejuízo -, a situação é ainda mais preocupante.

Esta contabilidade doentia das vezes em que aparecem personagens masculinas e femininas só pode ser fruto de algo que não andará muito longe da paranoia. Dá que pensar que pessoas destas possam andar à solta, quanto mais terem uma palavra a dizer na educação das crianças.