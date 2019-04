Durou apenas um dia a permanência do FC Porto na liderança isolada da I Liga. Na noite deste domingo, o Benfica venceu, no Estádio da Luz, o Vitória de Setúbal por 4-2 e regressou ao topo do campeonato - tem os mesmos pontos dos dragões, mas com vantagem no confronto direto, pois ganhou ambas as partidas aos azuis-e-brancos.

A história do jogo começou a escrever-se logo à passagem do primeiro minuto, com Rafa a abrir a contagem a cruzamento de João Félix quando estavam decorridos apenas 62 segundos - os sadinos ainda nem tinham tocado na bola. O extremo voltaria a marcar aos 36' (já depois de Makaridze ter defendido um penálti de Pizzi), após nova assistência de João Félix.

Apenas três minutos depois, Nuno Valente reduziu para o Vitória de Setúbal, mas a jovem coqueluche encarnada viria também a colocar o seu nome na lista de marcadores aos 56', festejando com um apanha-bolas muito especial: o irmão, Hugo Félix, que joga nos iniciados das águias. Faltava o melhor marcador do campeonato dar o ar de sua graça, e aconteceu aos 77': a passe de Rafa, Seferovic apontou o quarto tento dos encarnados - um golo que mereceu protestos dos sadinos, aludindo a um eventual toque na bola do suíço com a mão.

A quatro minutos dos 90, Rui Costa (após consultar o VAR) acabaria por assinalar grande penalidade a favor do Vitória de Setúbal por mão de Rúben Dias. Na conversão do castigo máximo, Cádiz bateu Vlachodimos, fechando o resultado. O Benfica irá agora começar já a preparar a partida de quinta-feira com o Eintracht Frankfurt, na Alemanha, para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa.