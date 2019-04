Um casal de estrangeiros perdeu-se este domingo na levada – um percurso pedestre – da Encumeada, na Madeira. As buscas, que começaram ao final da tarde, tiveram como base as coordenadas obtidas através do GPS dos telemóveis.

O percurso escolhido pelos dois turistas tem uma extensão de 12,5 quilómetros e é considerado um caminho com elevada exigência, já que é necessária alguma preparação física.

No local estão os bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, apoiados pela Polícia Florestal.