No primeiro trimestre de 2019, registaram-se 3.842 acidentes nas estradas portuguesas – mais 308 do que os 3.534 do período homólogo de 2018, segundo dados da PSP.

No entanto, o número de mortos diminuiu. Nos primeiros três meses do ano morreram 18 pessoas, menos três do que no ano passado.

A PSP inicia esta segunda-feira a operação “Páscoa em Segurança 2019”, que vai incidir, sobretudo, na prevenção da sinistralidade rodoviária.