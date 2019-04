Filipe Albuquerque arrebatador vence em Long Beach

O piloto Filipe Albuquerque venceu este fim de semana em Long Beach, na Califórnia, durante a terceira jornada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, repetindo a proeza do ano passado e pensando já na próxima prova do IMSA, que decorrerá em Mid Ohio, entre os dias 3 e 5 de maio.